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В Самаре один кроссовер опрокинулся, столкнувшись с другим в тоннеле 15 июля

Около 14:00 15 июля 53-летняя женщина, управляя автомобилем Omoda, двигалась по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-Вокзальной в сторону посёлка Мехзавод.

Около 14:00 15 июля 53-летняя женщина, управляя автомобилем Omoda, двигалась по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-Вокзальной в сторону посёлка Мехзавод.

При перестроении она не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с попутным Haval, за рулём которого находился 35-летний мужчина.

После получения информации о дорожно-транспортном происшествии, сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место.

Там они опросили участников аварии и очевидцев, а также провели необходимые проверочные мероприятия.

Оба водителя были доставлены в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводится служебная проверка.

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