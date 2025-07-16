В Самаре один кроссовер опрокинулся, столкнувшись с другим в тоннеле 15 июля

Около 14:00 15 июля 53-летняя женщина, управляя автомобилем Omoda, двигалась по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-Вокзальной в сторону посёлка Мехзавод.
При перестроении она не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с попутным Haval, за рулём которого находился 35-летний мужчина.
После получения информации о дорожно-транспортном происшествии, сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место.
Там они опросили участников аварии и очевидцев, а также провели необходимые проверочные мероприятия.
Оба водителя были доставлены в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводится служебная проверка.
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