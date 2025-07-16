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Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся Ми-8

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МЧС России сообщило о том, что обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что найденное судно полностью разрушено. Также данные о пострадавших уточняются.

«По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК “Взлет”, — говорится в сообщении.

Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан — к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».