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Стало известно о состоянии 10 детей женщины, утонувшей в реке в Мордовии

Наталья Юдинцева утонула, спасая 13-летнюю дочь Алису.

Источник: Аргументы и факты

Дети погибшей в реке Мокше в Мордовии Натальи Юдинцевой мужественно переносят произошедшее, рассказал aif.ru ее родственник Андрей.

«Дети мужественно переносят эту скорбь. Но мы понимаем, что это невозможно, если бы не глубокая вера в Бога, которую так старались привить Тимофей и Наташа детям. Бог утешает надеждой на встречу», — отметил мужчина.

Трагедия, в результате которой 37-летняя Наталья Юдинцева и ее 17-летняя дочь Настя утонули, произошла 12 июля. В этот день Наталья, ее муж Тимофей и 11 детей отдыхали на пляже возле реки в Ковылкинском районе Мордовии.

Когда 13-летняя дочь Алиса начала тонуть, мать вместе с 17-летней Настей бросились ей на помощь. Они помогли ребенку выбраться, но сами спастись не смогли. В семье осталось 10 детей, старшему ребенку — 19 лет, младшему — пять месяцев.

Похороны состоятся 16 июля. Расходы на погребение взяло на себя предприятие, где работает отец семейства Тимофей.

Известно, что Наталья Юдинцева была награждена орденом «Родительская слава».