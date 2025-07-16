Экипаж и пассажиры разбившегося в Хабаровском крае вертолета Ми-8 погибли

В ходе поисков воздушное судно было обнаружено в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск на склоне горы. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СК России, вертолет полностью разрушен, есть следы горения. Группа спасателей выдвинулась к месту обнаружения обломков вертолета.
Напомним, 14 июля Ми-8Т (принадлежавший «АПК “Взлет”) вылетел после дозаправки из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан и пропал. На борту было три члена экипажа и два технических специалиста. Поиски вертолета с воздуха продолжались двое суток.