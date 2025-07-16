Экс-ефрейтор из Челябинска бесплатно передавал ВСУ секретные данные о ВС РФ

В 2023 году Антон Хожаев попытался вступить в ряды легиона «Свобода России»*. Во время пересечения границы его задержали. Силовики изъяли у перебежчика материалы с грифом «секретно» и приобретённое им военное обмундирование. По материалам дела, Хожаев признал фактические обстоятельства, но не считает свои действия преступными.