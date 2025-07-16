Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о вертолете, который нашли разрушенным в Хабаровском крае

Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружен разрушенным в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели следуют к месту для обследования территории. По данным оперативных служб Дальнего Востока, экипаж, скорее всего, погиб.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Первые данные

  • Вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет» пропал при перелете из населенного пункта Охотск Хабаровского края в Магадан. Об этом 14 июля сообщили ТАСС в оперативных службах.
  • На борту, по предварительным данным, находились пять человек: три члена экипажа и два техника.
  • Начавшиеся поиски в тот день были приостановлены из-за наступления темноты, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
  • По факту пропажи вертолета Ми-8 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, признавшей законным возбуждение дела.

Обнаружение вертолета

  • Об обнаружении вертолета 16 июля сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России и в авиакомпании «Дальнереченск авиа». Данных о находившихся на борту людях не было.
  • Приземление в местности обнаружения вертолета невозможно, отметили в «Дальнереченск авиа».
  • Вертолет найден в 130 км от Охотска, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
  • Обломки вертолета обнаружены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае, спасатели МЧС следуют к месту для обследования территории, отметили в ведомстве.
  • Вертолет нашли разрушенным. Экипаж, скорее всего, погиб, рассказали ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.
  • В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили, что в 130 км к северо-востоку от поселка Охотск на склоне горы экипаж поискового вертолета обнаружил полностью разрушенное воздушное судно со следами горения.

Расследование

  • В отношении авиакомпании «Взлет», которой принадлежал вертолет, проведут внеплановую проверку, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
  • Расследование уголовного дела продолжается. Представители следственного управления совместно со спасательными службами и комиссией Межгосударственного авиационного комитета запланировали вылет к месту происшествия, отметили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.