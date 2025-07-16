В Самаре трюкач-мотоциклист прокатился на заднем колесе и заплатил 1 300 рублей

В Самаре полиция поймала мотоциклиста, который решил, что дорога — это его личный трек для цирковых трюков.
Видео с его «выступлением» заметили в интернете, где он без шлема, с нечитаемыми номерами и полным пренебрежением к ПДД вытворял опасные маневры прямо в городе.
Оказалось, что лихач — местный житель 1990 года рождения. При опросе мужчина честно признался, что всё это был он.
ГИБДД не стала долго раздумывать и привлекла нарушителя к административной ответственности: штраф 1 300 рублей за езду без страховки и за «нечитаемые» номера.
Теперь инспекторы напоминают всем водителям: дорога — не место для самодеятельности. И если кто-то увидит подобное, лучше сразу сообщить в полицию — пока лихач не устроил ДТП, а не просто хайпанул в соцсетях.
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