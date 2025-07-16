Ефрейтор Хожаев бесплатно посылал ВСУ списки солдат подразделений ВС России

Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, подозреваемую в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины. Следствие считает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей власти в РФ, получила задание от неустановленных лиц.