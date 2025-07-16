Ефрейтор Хожаев бесплатно посылал ВСУ списки солдат подразделений ВС России

Ефрейтор Антон Хожаев из Челябинска бесплатно посылал украинской армии списки бойцов подразделений ВС России, которые он посещал. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.
— Снимки списка личного состава подразделений, где Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с телефона куратору на Украине, — рассказали в правоохранительных органах.
Уточняется, что 23-летний российский военный делал это по идеологическим соображениям.
Хожаева задержали на границе в 2023 году при попытке вступить в «Легион “Свобода России”*.
23 июня сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Татарстана, который занимался подготовкой взрыва на нефтехимическом заводе в Нижнекамске. Он работал на этом предприятии.
Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, подозреваемую в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины. Следствие считает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей власти в РФ, получила задание от неустановленных лиц.
* Запрещенная в России террористическая организация.