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Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования после массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) после банкета в кафе «Версаль» в Екатеринбурге, передает Следком.

Источник: Коммерсантъ

Уголовное дело управление СКР по Свердловской области накануне было возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Напомним, в инфекционное отделение ГКБ № 40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом ранее госпитализировали 12 человек после отравления в кафе «Версаль», позднее число заболевших выросло до 21. В банкетном зале отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры УрГЮУ. По данным Ura.ru, всего отравились 80 человек. Сейчас «Версаль» закрыт: в работе заведения нашли нарушения, а один из сотрудников был заражен сальмонеллезом.