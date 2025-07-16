Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе в Екатеринбурге

Напомним, в инфекционное отделение ГКБ № 40 в Екатеринбурге с сальмонеллезом ранее госпитализировали 12 человек после отравления в кафе «Версаль», позднее число заболевших выросло до 21. В банкетном зале отмечали окончание учебы выпускники института прокуратуры УрГЮУ. По данным Ura.ru, всего отравились 80 человек. Сейчас «Версаль» закрыт: в работе заведения нашли нарушения, а один из сотрудников был заражен сальмонеллезом.