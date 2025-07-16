Переводил деньги киевским боевикам: россиянин задержан за финансирование ВСУ

Сотрудниками ФСБ РФ задержан житель Донецкой Народной Республики (ДНР) за финансирование ВСУшников. Об этом в среду, 16 июля, сообщили представители пресс-службы УФСБ России по региону.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР задержан гражданин РФ», — отмечается в сообщении профильного ведомства.
Установлено, что задержанный несколько раз переводил деньги на электронные банковские счета, которые используются для финансирования вооруженных формирований Украины. Региональный Следком уже возбудил уголовное дело по факту государственной измены.
Как KP.RU писал ранее, в начале июля стало известно, что УФСБ России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. По предварительным данным, подозреваемые фиксировали стратегически важные объекты на фото и видео.