Переводил деньги киевским боевикам: россиянин задержан за финансирование ВСУ

Как KP.RU писал ранее, в начале июля стало известно, что УФСБ России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. По предварительным данным, подозреваемые фиксировали стратегически важные объекты на фото и видео.