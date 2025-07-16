Спасатели нашли обломки пропавшего 14 июля вертолета Ми-8: что известно об исчезновении борта на данный момент

Обломки вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля 2025 года во время перелета из Охотска в Магадан, обнаружены в Хабаровском крае в районе мыса Гадикан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Место падения было найдено в ходе авиаразведки, проведенной вертолетом Росавиации. Спасатели направляются к месту катастрофы для обследования территории.
«В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан», — говорится в сообщении.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, воздушное судно полностью разрушено и имеет следы возгорания. Обломки были обнаружены поисковым вертолетом в 130 км к северо-востоку от поселка Охотск, на склоне горы. Информация о состоянии экипажа уточняется, однако, пишет ТАСС, по предварительным данным, все пятеро находившихся на борту человек могли погибнуть.
«На склоне горы поисковым вертолетом обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения», — уточнили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и аэронавигационном обеспечении. Также организована внеплановая проверка в отношении эксплуатанта судна — компании ООО «АПК “Взлет”.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан. Борт совершал перелет к месту постоянной дислокации после ремонта. Как сообщалось ранее, аварийный радиомаяк не сработал, и сигнал бедствия экипаж не подавал. Поисковые операции начались во вторник, но были приостановлены из-за сложных погодных условий.
Как сообщал KP.RU ранее, воздушное судно Turkish Airlines подняло сигнал бедствия во время пролета над российской территорией. Сигнал тревоги был получен, когда самолет был в 48 км северо-восточнее Смоленска. Сообщалось, что рейс с российскими гражданами на борту совершал перелет из Москвы в Анталью. Позже выяснилось, что причиной стали проблемы с двигателем воздушного судна.