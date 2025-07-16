Спасатели нашли обломки пропавшего 14 июля вертолета Ми-8: что известно об исчезновении борта на данный момент

Как сообщал KP.RU ранее, воздушное судно Turkish Airlines подняло сигнал бедствия во время пролета над российской территорией. Сигнал тревоги был получен, когда самолет был в 48 км северо-восточнее Смоленска. Сообщалось, что рейс с российскими гражданами на борту совершал перелет из Москвы в Анталью. Позже выяснилось, что причиной стали проблемы с двигателем воздушного судна.