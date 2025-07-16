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700 тысяч увели мошенники у жителя Пермского округа

В Пермском муниципальном округе расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам мошенничества в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские установили, что в конце июня 53-летнему мужчине позвонил незнакомец, представился оператором сотовой связи и сообщил, что нужно продлить срок действия сим-карты. Пермяк назвал звонившему полученные на телефон коды. Вскоре на связь с мужчиной вышли якобы сотрудники силового ведомства и одного из банков. Житель Пермского муниципального округа собственноручно предоставил им демонстрацию экрана своего телефона и доступ к личному кабинету портала «Госуслуги». Через несколько дней аферисты снова позвонили потерпевшему. Ведя разговор по видеосвязи, пермяк снял со своего счета 700 тысяч рублей, упаковал в картонную коробку и передал курьеру. Только через два дня мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Ведется расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.