В Ташкенте задержан подполковник органов внутренних дел. За деньги он пытался «помочь» в решении вопроса, связанного с уголовным делом

Как сообщили в СГБ, начальник одного из отделений Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирабадского района, подполковник У. С., попытался воспользоваться своим положением в личных целях.
По данным следствия, он пообещал изменить меру пресечения с заключения под стражу на залог гражданину, в отношении которого Следственным отделом Яккасарайского района было возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств). За такую «услугу» подполковник получил 18 тысяч долларов от родственника обвиняемого.
Однако довести обещание до конца он не смог. После того как стало ясно, что он не в состоянии повлиять на ход дела, правоохранитель попытался вернуть часть полученной суммы. Именно в этот момент он и был задержан с поличным.
В отношении подполковника возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — 168 (мошенничество) и 211 (пособничество в даче взятки). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия.