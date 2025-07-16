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Людей эвакуировали из здания ОмГУ

В МЧС России по Омской области прокомментировали ситуацию.

Источник: Om1 Омск

Студентов 16 июля эвакуировали из главного корпуса ОмГУ, расположенного по улице Фрунзе, 6.

Учеников и преподавателей вывели на улицу. Рядом со зданием находятся три пожарные машины. В пресс-службе университета корреспонденту Om1 Омск сообщили, что в здании сработала пожарная тревога, всех эвакуировали.

В пресс-службе МЧС России по Омской области изданию отметили, что, по предварительной информации, это ложное срабатывание сигнализации. Позже специалисты установят точную причину включения тревоги.