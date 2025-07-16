Людей эвакуировали из здания ОмГУ

Студентов 16 июля эвакуировали из главного корпуса ОмГУ, расположенного по улице Фрунзе, 6.
Учеников и преподавателей вывели на улицу. Рядом со зданием находятся три пожарные машины. В пресс-службе университета корреспонденту Om1 Омск сообщили, что в здании сработала пожарная тревога, всех эвакуировали.
В пресс-службе МЧС России по Омской области изданию отметили, что, по предварительной информации, это ложное срабатывание сигнализации. Позже специалисты установят точную причину включения тревоги.