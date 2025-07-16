В Прибайкалье без света остаются около 2,5 тыс. человек

Как проинформировал в своем телеграм-канале губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев, света также нет в поселке Луговский Мамско-Чуйского района. Всего отключения происходили в 12 населенных пунктах, без электричества оставались свыше 4 тыс. домов, в которых проживают более 21 тыс. человек. В ряде городов повалены деревья, опоры. Пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и строений также нет.