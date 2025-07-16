Медведь-убийца три дня сеет панику среди жителей японской Фукусимы

По последним данным, опасный хищник до сих пор остаётся на свободе. Сначала его заметили в районе начальной школы, расположенной неподалеку от места нападения, а затем следы медведя — бурая шерсть и отпечатки лап — были обнаружены у входа в местный супермаркет.