Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь-убийца три дня сеет панику среди жителей японской Фукусимы

Трагический инцидент произошёл в японской префектуре Фукусима, где бурый медведь совершил нападение на 52-летнего местного жителя. Как сообщает телеканал NHK, жертвой хищника стал разносчик газет, чьё тело с многочисленными следами когтей и зубов было обнаружено 12 июля в придорожных зарослях.

Источник: Life.ru

После этого происшествия в городе объявлен режим повышенной опасности. Полиция организовала круглосуточное патрулирование улиц, а власти призвали жителей соблюдать осторожность. Ситуация вызвала настоящую панику среди местного населения — многие родители перестали отпускать детей в школу.

По последним данным, опасный хищник до сих пор остаётся на свободе. Сначала его заметили в районе начальной школы, расположенной неподалеку от места нападения, а затем следы медведя — бурая шерсть и отпечатки лап — были обнаружены у входа в местный супермаркет.

Ранее Life.ru рассказывал о медведях, которые устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливали машины на 111-м километре и активно просили у водителей еду.