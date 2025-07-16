В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека

В селе Духовское Пограничного округа Приморья случился пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
По предварительным данным, возгорание произошло в двухквартирном доме, и в ходе тушения были найдены тела 53-летнего мужчины и женщины.
Площадь пожара составила примерно 66 квадратных метров. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня, чтобы предотвратить его распространение и спасти жильцов.
На данный момент специалисты из МЧС проводят проверку для выяснения причин и всех обстоятельств случившегося. Дознаватели собирают необходимые материалы, чтобы установить точные причины возгорания и обстоятельства трагедии.
Ранее в центре Рязани 7 июля произошел взрыв в одном из развлекательных заведений, один человек погиб, четверо пострадали.