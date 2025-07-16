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В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека

Площадь пожара составила примерно 66 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В селе Духовское Пограничного округа Приморья случился пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

По предварительным данным, возгорание произошло в двухквартирном доме, и в ходе тушения были найдены тела 53-летнего мужчины и женщины.

Площадь пожара составила примерно 66 квадратных метров. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня, чтобы предотвратить его распространение и спасти жильцов.

На данный момент специалисты из МЧС проводят проверку для выяснения причин и всех обстоятельств случившегося. Дознаватели собирают необходимые материалы, чтобы установить точные причины возгорания и обстоятельства трагедии.

Ранее в центре Рязани 7 июля произошел взрыв в одном из развлекательных заведений, один человек погиб, четверо пострадали.