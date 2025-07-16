ФСБ задержала жителя ДНР за финансирование ВСУ

Ранее ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и финансировании их деятельности. Так, в апреле, в Симферополе, был арестован мужчина, который по версии следствия собирал данные о военных объектах и передавал данные украинской стороне. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.