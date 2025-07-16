В центре Омска в реке утонул человек

В Омске полиция проводит расследование в связи со смертью 37-летнего местного жителя, утонувшего в реке. Сообщили в МВД России по Омской области.
По информации правоохранителей, тело мужчины было найдено на берегу в окрестностях Воскресенского сквера вчера вечером, 15 июля.
Согласно предварительным данным, трагический случай произошёл в реке Омь, в месте, где купание запрещено.
Обстоятельства и причины гибели выясняются сотрудниками правоохранительных органов из отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску совместно со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Омской области.
Ранее мы писали, что в Омской области обнаружили тело 50-летнего мужчины, которого разыскивали с октября 2024 года.