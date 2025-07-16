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В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего год назад

Его обнаружили на берегу реки.

Источник: Om1 Омск

В Омской области проводится проверка по факту смерти 50-летнего мужчины, чьё тело было найдено 15 июля на берегу реки Иртыш в Тевризском районе. Мужчина, который проживал в селе Кузнецово, пропал без вести ещё в октябре прошлого года.

Останки были обнаружены рыболовами примерно в 12 километрах от населённого пункта. По предварительным данным, на теле не выявлено признаков насильственной смерти. Однако причины произошедшего предстоит установить в ходе дальнейших судебно-медицинских исследований.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов совместно со Следственным комитетом России по Омской области проводят проверку всех обстоятельств происшествия.