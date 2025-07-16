В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего год назад

В Омской области проводится проверка по факту смерти 50-летнего мужчины, чьё тело было найдено 15 июля на берегу реки Иртыш в Тевризском районе. Мужчина, который проживал в селе Кузнецово, пропал без вести ещё в октябре прошлого года.