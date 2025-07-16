За сутки в Башкирии дважды вспыхнула сухая растительность

В Башкирии за прошедшие сутки произошло два возгорания сухой растительности: по одному в Кармаскалинском и Баймакском районах. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отмечают, что за минувшие 24 часа что в регионе не зарегистрировано лесных пожаров.
С начала 2025 года, по данным ГК ЧС, в республике зафиксировано более 10 лесных пожаров, охвативших площадь свыше 26 гектаров, а также 297 случаев загораний сухой травы на общей площади 1200 гектаров.
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