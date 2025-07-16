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Сотрудники ГАИ Уфы за сутки выявили почти 300 нарушений ПДД

Инспекторы ДПС зарегистрировали 42 дорожно-транспортных происшествия. Обошлось без пострадавших.

По данным ведомства, за прошедшие сутки было пресечено 296 нарушений Правил дорожного движения. Среди них — 25 нарушений правил использования ремней безопасности; 14 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 7 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

Пять пешеходов привлекли к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержали четверых водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения, один водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.