Сотрудники ГАИ Уфы за сутки выявили почти 300 нарушений ПДД

По данным ведомства, за прошедшие сутки было пресечено 296 нарушений Правил дорожного движения. Среди них — 25 нарушений правил использования ремней безопасности; 14 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 7 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
Пять пешеходов привлекли к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержали четверых водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения, один водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.