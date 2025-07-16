Задержан бывший президент аэропорта Усть-Каменогорска

«В течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу. Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью», — рассказали в АФМ.