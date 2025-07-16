Задержан бывший президент аэропорта Усть-Каменогорска

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем.
«В течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу. Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью», — рассказали в АФМ.
Кроме того, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади. Общий ущерб государству, по данным агентства, составил 157 млн тенге.
«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины. Подозреваемые помещены под стражу», — поделились в АФМ.