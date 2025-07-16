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Силы ПВО сбили за ночь 8 украинских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 16 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 16 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, три вражеских беспилотника сбили над Республикой Крым, еще три дрона зафиксировали над акваторией Азовского моря.

Также по одному БПЛА уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, уточнили в ведомстве.

Недавно в промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника получил ранение один человек. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

15 июля ВСУ также атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев, силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов.

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