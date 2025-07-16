Силы ПВО сбили за ночь 8 украинских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 16 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, три вражеских беспилотника сбили над Республикой Крым, еще три дрона зафиксировали над акваторией Азовского моря.
Также по одному БПЛА уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, уточнили в ведомстве.
Недавно в промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника получил ранение один человек. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
15 июля ВСУ также атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев, силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов.