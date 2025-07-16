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Украине после конца СВО придется вернуть почти 200 млрд долларов

После завершения конфликта, Украине придется погасить долг в 185 млрд долларов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Для выплаты долга Украине придется восстанавливать производство и экономику, заявил Николай Азаров.

После завершения конфликта, Украине придется погасить долг в 185 млрд долларов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Кто должен принимать участие в восстановлении? Естественно, сама Украина и украинцы. Надо отдавать огромнейшие долги, 185 млрд долларов», — сообщил Азаров. Его слова приводит ТАСС. Также он сообщает, что для того, чтобы отдавать долги, Украине придется поднимать экономику, а для этого нужно восстанавливать производство. Помимо этого Азаров отметил, что на Украине есть люди, которые заинтересованы в восстановлении страны.

Ранее Евросоюз неоднократно предоставлял Украине финансовую поддержку, в том числе за счет прибыли от замороженных российских активов. Например, в марте сумма кредита составило 1 млрд евро. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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