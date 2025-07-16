Украине после конца СВО придется вернуть почти 200 млрд долларов

«Кто должен принимать участие в восстановлении? Естественно, сама Украина и украинцы. Надо отдавать огромнейшие долги, 185 млрд долларов», — сообщил Азаров. Его слова приводит ТАСС. Также он сообщает, что для того, чтобы отдавать долги, Украине придется поднимать экономику, а для этого нужно восстанавливать производство. Помимо этого Азаров отметил, что на Украине есть люди, которые заинтересованы в восстановлении страны.