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ВСУ атаковали жилой дом в Горловке

ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Пострадали жилые дома и объекты городской инфраструктуры.

ВСУ атаковали Горловку.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Пострадали жилые дома и объекты городской инфраструктуры.

«В ходе ночной атаки зафиксированы множественные повреждения городской инфраструктуры, включая жилые здания», — сообщил telegram-канал «Приходько РИК». Повреждения получили не только жилые здания, но и городская больница № 2.

В течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны были ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.