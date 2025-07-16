Две женщины и ребёнок из Новосибирска погибли в ДТП на Алтае

В салоне автомобиля находилась семья: бабушка и дедушка, две женщины и двое детей. Они ехали на Алтай на отдых. В результате ДТП погибли две женщины и 13-летний мальчик. Остальные пассажиры Nissan, включая 9-летнего ребёнка, и водитель грузовика доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. За их жизни сейчас борются врачи.