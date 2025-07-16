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Две женщины и ребёнок из Новосибирска погибли в ДТП на Алтае

Автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек, столкнулся с грузовиком на Чуйском тракте.

Источник: прокуратура Республики Алтай

Страшная авария произошла в Республике Алтай. На Чуйском тракте минивэн Nissan Serena, в котором находились жители Новосибирска, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с самосвалом Shacman. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В салоне автомобиля находилась семья: бабушка и дедушка, две женщины и двое детей. Они ехали на Алтай на отдых. В результате ДТП погибли две женщины и 13-летний мальчик. Остальные пассажиры Nissan, включая 9-летнего ребёнка, и водитель грузовика доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. За их жизни сейчас борются врачи.

«Следственными органами СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Майминском районе Республики Алтай, в результате которого погибли две женщины и ребенок», — сообщили в СКР.