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ВСУ попытались атаковать Крым

За прошедшую ночь было сбито восемь беспилотников ВСУ, в том числе над Республикой Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Над Республикой Крым было сбито три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшую ночь было сбито восемь беспилотников ВСУ, в том числе над Республикой Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало ведомство в своем telegram-канале. Было сбито по три БПЛА над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. А также было сбито по одному беспилотнику ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Ранее, 15 июля, БПЛА Украины атаковали Воронежскую область. В результате атаки пострадали 27 человек. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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