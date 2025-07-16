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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 379 км от Алматы

Казахстанским национальным центром данных в 06:27 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Источник: Anadolu Ajansı

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло на территории Кыргызстана.

Координаты эпицентра: 42.46 градусов северной широты, 72.44 градусов восточной долготы.

Магнитуда mb=4.6 энергетический класс K=9.9.