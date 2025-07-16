Украина перебросила на ключевое направление войска с роботами

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Российские военные продолжают создавать буферную зону для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Что такое буферная зона, на сколько километров вглубь Украины она может пролегать и в чем ее эффективность — в материале URA.RU.