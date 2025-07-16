Украина перебросила на ключевое направление войска с роботами

Под Сумы ВСУ перебросили спецподразделение с роботами.
Украинское командование перебросило к населенному пункту Алексеевка в Сумской области новое специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Rhinos Group». Оно оснащенно роботизированными комплексами, сообщили источники в российских силовых структурах.
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«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР “Ринос груп” (Rhinos Group). На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — заявил источник ТАСС. Отмечается, что ранее данное подразделение не принимало участия в боевых действиях.
По информации российских силовиков, на Сумском и Харьковском направлениях действуют более 40 бригад и полков Вооруженных сил Украины. Новые подразделения активно используют современные технологии, включая различные модели беспилотных и роботизированных систем для проведения разведывательных и диверсионных операций. Подразделение «Rhinos Group» было сформировано специально для выполнения задач повышенной сложности с применением высокотехнологичного оборудования.
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