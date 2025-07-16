Женщина-водитель погибла в аварии с грузовиком под Самарой 15 июля

Вечером 15 июля в Самарской области произошла жуткая авария. Около 19.30 на 23 километре дороги Самара — Большая Черниговка в Волжском районе столкнулись легковушка Lifan и большегруз Mercedes. О подробностях аварии рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.