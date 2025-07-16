Женщина-водитель погибла в аварии с грузовиком под Самарой 15 июля

Вечером 15 июля в Самарской области произошла жуткая авария. Около 19.30 на 23 километре дороги Самара — Большая Черниговка в Волжском районе столкнулись легковушка Lifan и большегруз Mercedes. О подробностях аварии рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Женщина 1969 года рождения за рулем легковушки ехала из поселка Самарский в сторону села Дубовый Умет и стала поворачивать налево, — говорится в пресс-релизе регионального МВД.
Она не уступила дорогу грузовику, которым управлял мужчина 1968 года рождения, и произошла авария. Женщина-водитель погибла на месте.
На месте ДТП работали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 128 и сотрудники ПСС Самарской области.