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Появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

В Сети появились кадры со склона горы, где обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Их в среду, 16 июля, опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В Сети появились кадры со склона горы, где обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Их в среду, 16 июля, опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

На снятом с воздуха видео показано темное пятно на склоне, где, предположительно, горело воздушное судно, уточнили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прилететь в город в 19:00 по местному времени, однако в назначенное время не вышел на связь. Известно, что судно принадлежит компании АПК «Взлет». На борту в момент крушения находились пять человек — три члена экипажа и два техника.

Уже 16 июля обломки вертолета, пропавшего на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, нашли в районе мыса Гадикан.