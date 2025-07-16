Появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

В Сети появились кадры со склона горы, где обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Их в среду, 16 июля, опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
На снятом с воздуха видео показано темное пятно на склоне, где, предположительно, горело воздушное судно, уточнили в пресс-службе.
Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прилететь в город в 19:00 по местному времени, однако в назначенное время не вышел на связь. Известно, что судно принадлежит компании АПК «Взлет». На борту в момент крушения находились пять человек — три члена экипажа и два техника.
Уже 16 июля обломки вертолета, пропавшего на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, нашли в районе мыса Гадикан.