В Челябинске педагога лишили свободы за избиение матери

В ходе судебного заседания сторона защиты просила прекратить уголовное дело в связи с назначением штрафа. Потерпевшая была против этого. По мнению женщины, десяти тысяч рублей, которые перечислил ей сын, а также его искренних извинений недостаточно для заглаживания вреда.