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В Челябинске педагога лишили свободы за избиение матери

Он наносил удары руками и ногами и сломал женщине руку.

В Челябинске осудили 29-летнего школьного учителя за избиение 54-летней матери. Потерпевшая получила удары руками, ногами, а также перелом лучевой кости руки. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд установил, что в мае 2024 года мужчина гостил у родителей. Они с матерью начали спорить.

«В ходе ссоры подсудимый нанес не менее 20 ударов руками и не менее двух ударов ногой по рукам и ногам 54-летней потерпевшей, причинив перелом лучевой кости правой руки», — сообщили в региональном ведомстве.

В ходе судебного заседания сторона защиты просила прекратить уголовное дело в связи с назначением штрафа. Потерпевшая была против этого. По мнению женщины, десяти тысяч рублей, которые перечислил ей сын, а также его искренних извинений недостаточно для заглаживания вреда.

Прокурор также возражал против прекращения уголовного дела. С учётом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.