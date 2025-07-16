В Челябинске педагога лишили свободы за избиение матери

В Челябинске осудили 29-летнего школьного учителя за избиение 54-летней матери. Потерпевшая получила удары руками, ногами, а также перелом лучевой кости руки. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд установил, что в мае 2024 года мужчина гостил у родителей. Они с матерью начали спорить.
«В ходе ссоры подсудимый нанес не менее 20 ударов руками и не менее двух ударов ногой по рукам и ногам 54-летней потерпевшей, причинив перелом лучевой кости правой руки», — сообщили в региональном ведомстве.
В ходе судебного заседания сторона защиты просила прекратить уголовное дело в связи с назначением штрафа. Потерпевшая была против этого. По мнению женщины, десяти тысяч рублей, которые перечислил ей сын, а также его искренних извинений недостаточно для заглаживания вреда.
Прокурор также возражал против прекращения уголовного дела. С учётом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.