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Люди из вертолета Ми-8, найденного разрушенным, скорее всего, погибли

Воздушное судно пропало два дня назад и было обнаружено со следами горения.

Источник: Аргументы и факты

Люди, находившиеся в вертолете Ми-8, который пропал два дня назад по пути из хабаровского поселка Охотск в Магадан и был найден разрушенным, скорее всего, погибли. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Сегодня поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от Охотска на склоне горы обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения. Данные о пострадавших уточняются», — рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вертолет, выполняя рейс в понедельник, 14 июля, не прибыл в пункт назначения и не вышел на связь в установленное время. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.