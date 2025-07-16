Люди из вертолета Ми-8, найденного разрушенным, скорее всего, погибли

Люди, находившиеся в вертолете Ми-8, который пропал два дня назад по пути из хабаровского поселка Охотск в Магадан и был найден разрушенным, скорее всего, погибли. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Сегодня поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от Охотска на склоне горы обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения. Данные о пострадавших уточняются», — рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Вертолет, выполняя рейс в понедельник, 14 июля, не прибыл в пункт назначения и не вышел на связь в установленное время. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.