Двухэтажный магазин шин сгорел в Пашковском районе Краснодара

В микрорайоне Пашковский Краснодара утром 16 июля вспыхнуло двухэтажное здание. В нем предоставляли услуги по шиномонтажу и продавали автомобильные шины.
«Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 4:40 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании в микрорайоне Пашковский по улице Гоголя, д. 75/1. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
О причинах возгорания не сообщается, на месте работают несколько пожарных расчетов. Пожар тушат подразделения МЧС России — 36 человек и 13 единиц техники. Известно, что погибших и пострадавших нет.
«В 5:43 объявлена локализация пожара. В 7:01 ликвидировано открытое горение», — добавили спасатели.