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Двухэтажный магазин шин сгорел в Пашковском районе Краснодара

Здание шиномонтажа вспыхнуло в Краснодаре.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В микрорайоне Пашковский Краснодара утром 16 июля вспыхнуло двухэтажное здание. В нем предоставляли услуги по шиномонтажу и продавали автомобильные шины.

«Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 4:40 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании в микрорайоне Пашковский по улице Гоголя, д. 75/1. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

О причинах возгорания не сообщается, на месте работают несколько пожарных расчетов. Пожар тушат подразделения МЧС России — 36 человек и 13 единиц техники. Известно, что погибших и пострадавших нет.

«В 5:43 объявлена локализация пожара. В 7:01 ликвидировано открытое горение», — добавили спасатели.