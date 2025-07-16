Уровень преступности в Нижегородской области снизился

Заметное снижение наблюдается в категории преступлений против личности. Их стало меньше на 6,3% — с 2 002 до 1 875. В частности, уменьшилось число случаев причинения вреда здоровью: тяжкого — на 4,4% (с 136 до 130), средней тяжести — на 26,5% (с 219 до 161), легкого — на 14,6% (с 301 до 257). Количество фактов побоев снизилось вдвое — с 44 до 22. В то же время в регионе выросло число уголовных дел о получении взятки. За полгода возбуждено 52 таких дела, что на 68% больше, чем годом ранее. При этом средний размер взятки снизился на 28% и составил 415,3 тыс. рублей. Отмечен рост числа изнасилований — их стало в 2,1 раза больше (39 случаев). Также увеличилось количество угроз убийством — на 4,5%, до 279. Число убийств осталось на уровне прошлого года.