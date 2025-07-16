В аварии с трактором в Гулькевичском районе пострадали четверо взрослых и подросток

В результате ДТП отечественная легковушка перевернулась. По сведениям ведомства, в больницу Армавира в тяжёлом состоянии доставили водителя ВАЗа и двух пассажиров 23 и 26 лет. В медучреждение в Гулькевичи отвезли 17-летнего подростка и 23-летнюю девушку.