В аварии с трактором в Гулькевичском районе пострадали четверо взрослых и подросток

Авария случилась 14 июля около 17 часов.
В Телеграм-канале ГУ МВД Кубани сообщили, что 21-летний водитель ВАЗа совершал обгон и врезался в трактор, который двигался впереди. За рулём трактора находился 58-летний мужчина. В аварии автомобилист не получил травм.
В результате ДТП отечественная легковушка перевернулась. По сведениям ведомства, в больницу Армавира в тяжёлом состоянии доставили водителя ВАЗа и двух пассажиров 23 и 26 лет. В медучреждение в Гулькевичи отвезли 17-летнего подростка и 23-летнюю девушку.
По факту случившегося правоохранители осуществляют проверку. Выясняются обстоятельства и причины аварии.