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Трамп заявил, что на Украину уже отправлены ракеты для Patriot

Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляются на Украину в рамках нового соглашения между США и Германией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.

Трамп заявил, что отправил на Украину ракеты для Patriot.

Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляются на Украину в рамках нового соглашения между США и Германией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША и Украина не знают, как это комментировать: о каких Patriot для ВСУ говорил Трамп.

«Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — ответил глава Белого дома. Его слова передает телеканал C-SPAN.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о приобретении двух комплексов Patriot. По информации немецкого министра, стороны догворились, что все вопросы по сделке будут решаться оперативно и без лишней огласки. Как отмечает Bloomberg, стоимость одной батареи Patriot составляет порядка одного миллиарда долларов, а каждая ракета оценивается примерно в четыре миллиона долларов.

После, как заявил Трамп, во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ему удалось договориться о том, что в ближайшие дни Киев получит несколько комплексов Patriot. Он отметил, что обсуждался вариант передачи Украине целых 17 систем.

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