Трамп заявил, что на Украину уже отправлены ракеты для Patriot

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о приобретении двух комплексов Patriot. По информации немецкого министра, стороны догворились, что все вопросы по сделке будут решаться оперативно и без лишней огласки. Как отмечает Bloomberg, стоимость одной батареи Patriot составляет порядка одного миллиарда долларов, а каждая ракета оценивается примерно в четыре миллиона долларов.