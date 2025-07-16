В Приморье годовалый мальчик выпал из окна

Предварительно установлено, что ребенок выпал из окна первого этажа. Малыш доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.
В городе Арсеньеве Приморского края годовалый мальчик выпал из окна квартиры дома на улице Октябрьской, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что ребенок выпал из окна первого этажа. Малыш доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.