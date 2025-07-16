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В Приморье годовалый мальчик выпал из окна

В городе Арсеньеве Приморского края годовалый мальчик выпал из окна квартиры дома на улице Октябрьской, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что ребенок выпал из окна первого этажа. Малыш доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.