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Грузовик разорвал на части «Тойоту» на «встречке»

Водитель легковушки погиб на месте.

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае на загородной трассе грузовой автомобиль FAW разорвал легковушку, выехавшую на полосу встречного движения. Об это сообщили в краевой полиции.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла днем 16 июля на 608 километре трассы Р-255 в Боготольском районе. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Hiace под управлением 58-летнего мужчины выехал на «встречку», где произошло лобовое столкновение с грузовиком, после которого последний съехал в кювет.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, также пострадал 57-летний пассажир, 41-летний водитель и неустановленный пассажир фуры. Сейчас на месте работают дознаватели, одна полоса в сторону Боготола перекрыта.