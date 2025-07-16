Грузовик разорвал на части «Тойоту» на «встречке»

Как рассказали в ведомстве, авария произошла днем 16 июля на 608 километре трассы Р-255 в Боготольском районе. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Hiace под управлением 58-летнего мужчины выехал на «встречку», где произошло лобовое столкновение с грузовиком, после которого последний съехал в кювет.