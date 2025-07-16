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Семья из Башкирии разбилась в ДТП в Татарстане

Родители с ребенком возвращались из отпуска, проведенного в Нижнекамских термах.

Источник: прокуратура Татарстана, телеграм

По информации прокуратуры Татарстана, в ДТП с двумя легковушками в Тукаевском районе на прошлой неделе погибли четыре человека. По предварительным данным, столкнулись «Лада Приора» и Volkswagen Polo. Водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу.

В аварии погибли 29-летний водитель «Лады», его 24-летняя супруга и их 3-летний сын, а также 67-летняя пассажирка иномарки. Еще два человека, в том числе ребенок, из Volkswagen пострадали — их госпитализировали. В полиции отметили, что пассажиры «Лады» были пристегнуты, а ребенок находился в автокресле.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.