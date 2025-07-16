Семья из Башкирии разбилась в ДТП в Татарстане

В аварии погибли 29-летний водитель «Лады», его 24-летняя супруга и их 3-летний сын, а также 67-летняя пассажирка иномарки. Еще два человека, в том числе ребенок, из Volkswagen пострадали — их госпитализировали. В полиции отметили, что пассажиры «Лады» были пристегнуты, а ребенок находился в автокресле.