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СК РФ показал кадры с места падения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае

На кадрах, опубликованных межрегиональным управлением СК РФ, видно тёмное пятно на склоне горного хребта.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись с места падения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае показало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно об обнаружении обломков воздушного судна, пропавшего во время рейса из посёлка Охотск в Магадан. К месту находки направились спасательные службы.

Следственное управление разместило ролик в своём Telegram-канале. На кадрах можно разглядеть тёмное пятно на склоне горного хребта. Видеозапись сделана с воздуха.

Напомним, вертолёт Ми-8, который выполнял рейс из Охотска в Магадан, пропал 14 июля. Пилоты не вышли на связь в назначенное время. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.