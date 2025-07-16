СК РФ показал кадры с места падения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае

Видеозапись с места падения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае показало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее стало известно об обнаружении обломков воздушного судна, пропавшего во время рейса из посёлка Охотск в Магадан. К месту находки направились спасательные службы.
Следственное управление разместило ролик в своём Telegram-канале. На кадрах можно разглядеть тёмное пятно на склоне горного хребта. Видеозапись сделана с воздуха.
Напомним, вертолёт Ми-8, который выполнял рейс из Охотска в Магадан, пропал 14 июля. Пилоты не вышли на связь в назначенное время. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.