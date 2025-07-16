Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области завели дело по факту гибели троих человек на пожаре

В результате возгорания в частном доме погибли 42-летняя женщина, ее 7-летний сын и годовалая дочь.

Источник: Аргументы и факты

В селе Ивановка Саратовской области произошёл пожар, в результате которого погибли женщина и двое детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

«Следственным отделом по городу Балаково Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), в связи с гибелью женщины и её детей в Балаковском районе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара в частном доме погибли три человека: 42-летняя женщина, её 7-летний сын и годовалая дочь. Кроме того, 43-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили проведение судебных экспертиз. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека.