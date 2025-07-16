В Саратовской области завели дело по факту гибели троих человек на пожаре

«Следственным отделом по городу Балаково Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), в связи с гибелью женщины и её детей в Балаковском районе», — говорится в сообщении.