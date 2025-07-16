Спустя два дня завершились поиски подростка, пропавшего в Верхней Пышме

Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт. Свердловская область».
«Найден, жив! Огромное спасибо всем, принявшим участие в поиске!» — сообщили добровольцы.
Поиски 15-летнего Александра шли не только в Верхней Пышме, но и в других населенных пунктах региона, так как подросток мог уехать из города.
Поисковики не сообщают, где Александр провел несколько дней и где его обнаружили.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге нашли пропавшую 14-летнюю Ирину. Об этом сообщили в полиции.
Девочку искали с пятницы, 11 июля. Около 20:30 она ушла на прогулку из СНТ «Хрустальный» и пропала.