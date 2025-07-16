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Спустя два дня завершились поиски подростка, пропавшего в Верхней Пышме

В Свердловской области завершились поиски 15-летнего Александра, который пропал в Верхней Пышме 13 июля.

Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт. Свердловская область».

«Найден, жив! Огромное спасибо всем, принявшим участие в поиске!» — сообщили добровольцы.

Поиски 15-летнего Александра шли не только в Верхней Пышме, но и в других населенных пунктах региона, так как подросток мог уехать из города.

Поисковики не сообщают, где Александр провел несколько дней и где его обнаружили.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге нашли пропавшую 14-летнюю Ирину. Об этом сообщили в полиции.

Девочку искали с пятницы, 11 июля. Около 20:30 она ушла на прогулку из СНТ «Хрустальный» и пропала.