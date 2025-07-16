Al Jazeera: в Газе из-за ударов Израиля погиб 61 палестинец за сутки

Телеканал отмечает, что не менее 61 человека стали жертвами атак Израиля в Газе. В частности, в результате авиаудара по лагерю беженцев Шати, расположенному в северной части анклава, погибли 23 человека и десятки получили ранения. Еще два человека погибли и более тридцати получили ранения в результате удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Рафахе, на юге сектора, который принадлежит Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF), управляемому Израилем и США.