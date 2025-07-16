Al Jazeera: в Газе из-за ударов Израиля погиб 61 палестинец за сутки

В результате израильских военных операций в секторе Газа за последние 24 часа погибло более 60 палестинцев. Об этом сообщает катарский новостной канал Al Jazeera, ссылаясь на информацию, полученную от медицинских работников.
Телеканал отмечает, что не менее 61 человека стали жертвами атак Израиля в Газе. В частности, в результате авиаудара по лагерю беженцев Шати, расположенному в северной части анклава, погибли 23 человека и десятки получили ранения. Еще два человека погибли и более тридцати получили ранения в результате удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Рафахе, на юге сектора, который принадлежит Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF), управляемому Израилем и США.
С начала марта 2025 года международная гуманитарная помощь не поступает в Газу, поскольку Израиль принял решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов. Распределение продовольствия осуществляется через центры GHF. Согласно данным международных организаций, с момента начала деятельности фонда в конце мая, 875 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в анклаве.
Израильская армия объявила о начале военных действий в северных и южных районах сектора Газа 18 мая в рамках масштабной наземной операции под названием «Колесницы Гидеона». Заявленной целью операции является полное уничтожение движения ХАМАС и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о намерениях установить контроль над всей территорией сектора.