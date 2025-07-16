Пенсионер из Тольятти перевел мошенникам 3 млн рублей

Далее мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, который убедил его в том, что кто-то воспользовался его персональными данными и его сбережения могут быть похищены. В итоге, тольяттинцу предложили перевести все имеющиеся у него денежные средства на «безопасный счет».