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Пенсионер из Тольятти перевел мошенникам 3 млн рублей

68-летнему жителю Тольятти позвонил мужчина, который представился сотрудником компании телефонной связи.

Вежливый голос сообщил, что у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания и его нужно продлить, иначе абонент рискует остаться без связи.

Далее мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, который убедил его в том, что кто-то воспользовался его персональными данными и его сбережения могут быть похищены. В итоге, тольяттинцу предложили перевести все имеющиеся у него денежные средства на «безопасный счет».

Мужчина поверил неизвестным и перевел более 3 млн руб. аферистам. Возбуждено уголовное дело.