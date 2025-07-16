В Самаре спасатели забрали с базы отдыха «Лазурная» двух человек с недомоганием

15 июля на территории базы отдыха «Лазурная» в Самарской области двум отдыхающим потребовалась неотложная медицинская помощь. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали пострадавших.
Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, вызов поступил в 10:20. Спасательная группа с Поляны Фрунзе незамедлительно выдвинулась на место. Пострадавших переправили на спасательном катере с правого берега Волги до ближайшей спасательной станции. В 12:10 туристов передали бригаде скорой медицинской помощи.
Точные причины ухудшения состояния отдыхающих не уточняются. В ведомстве подчеркнули, что помощь была оказана в кратчайшие сроки, что позволило минимизировать возможные риски для здоровья пострадавших.
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