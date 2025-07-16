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В Самаре спасатели забрали с базы отдыха «Лазурная» двух человек с недомоганием

15 июля на территории базы отдыха «Лазурная» в Самарской области двум отдыхающим потребовалась неотложная медицинская помощь.

15 июля на территории базы отдыха «Лазурная» в Самарской области двум отдыхающим потребовалась неотложная медицинская помощь. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали пострадавших.

Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, вызов поступил в 10:20. Спасательная группа с Поляны Фрунзе незамедлительно выдвинулась на место. Пострадавших переправили на спасательном катере с правого берега Волги до ближайшей спасательной станции. В 12:10 туристов передали бригаде скорой медицинской помощи.

Точные причины ухудшения состояния отдыхающих не уточняются. В ведомстве подчеркнули, что помощь была оказана в кратчайшие сроки, что позволило минимизировать возможные риски для здоровья пострадавших.

Ранее мы писали о том, что МЧС опубликовало список из 47 разрешённых пляжей в Самарской области.

Также Самары, на участке Саратовского водохранилища, вода прогрелась до +22°C. В районе Тольятти, на Куйбышевском водохранилище, она оказалась чуть теплее — более 24 .

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