В Башкирии экс-сотрудник УФСИН обвиняется в нескольких преступлениях

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, фигурант в течение 2023 года получил от трех отбывающих наказание осужденных взятки на общую сумму 110 тысяч рублей за неоднократный пронос мобильных телефонов и аксессуаров к ним, а также продуктов питания и других предметов на территорию исправительного учреждения, которые являются запрещенными на территории колонии.