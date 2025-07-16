В Башкирии экс-сотрудник УФСИН обвиняется в нескольких преступлениях

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 7 УФСИН России по РБ. Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий, двух эпизодов получения взяток, мелкого взяточничества и покушения на сбыт наркотиков.
По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, фигурант в течение 2023 года получил от трех отбывающих наказание осужденных взятки на общую сумму 110 тысяч рублей за неоднократный пронос мобильных телефонов и аксессуаров к ним, а также продуктов питания и других предметов на территорию исправительного учреждения, которые являются запрещенными на территории колонии.
Его незаконные действия пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по РБ в момент попытки инспектора пронести на территорию колонии наркотики.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателей вынесли обвинительные приговоры.
Ранее сотрудники ГАИ Уфы за сутки выявили почти 300 нарушений ПДД.