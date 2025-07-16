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В Башкирии экс-сотрудник УФСИН обвиняется в нескольких преступлениях

Его взяли с поличным на территории колонии.

Источник: Башинформ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 7 УФСИН России по РБ. Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий, двух эпизодов получения взяток, мелкого взяточничества и покушения на сбыт наркотиков.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, фигурант в течение 2023 года получил от трех отбывающих наказание осужденных взятки на общую сумму 110 тысяч рублей за неоднократный пронос мобильных телефонов и аксессуаров к ним, а также продуктов питания и других предметов на территорию исправительного учреждения, которые являются запрещенными на территории колонии.

Его незаконные действия пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по РБ в момент попытки инспектора пронести на территорию колонии наркотики.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателей вынесли обвинительные приговоры.

Ранее сотрудники ГАИ Уфы за сутки выявили почти 300 нарушений ПДД.