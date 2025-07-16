Сгоревший вертолёт Ми-8 сняли на видео на горе под Хабаровском, экипаж на связь не выходит

Место падения вертолёта Ми-8. Видео © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Группа спасателей выдвинулась к месту обнаружения обломков вертолёта. Данные о пострадавших уточняются», — сообщили следователи.
Судно авиакомпании «Взлёт» 14 июля вылетело к месту своей постоянной дислокации в Магадане из Охотска. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. В поисках пропавшего вертолёта были задействованы воздушные экипажи МЧС.