Во Владивостоке водитель сбил двух 8-летних детей — возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке в районе дома № 283 «А» по улице Калинина произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Impreza, следовавший по улице Олега Кошевого со стороны улицы Надибаидзе в сторону улицы Окатовой, сбил двух 8-летних детей — мальчика и девочку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.