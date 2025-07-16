Во Владивостоке водитель сбил двух 8-летних детей — возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке в районе дома № 283 «А» по улице Калинина произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Impreza, следовавший по улице Олега Кошевого со стороны улицы Надибаидзе в сторону улицы Окатовой, сбил двух 8-летних детей — мальчика и девочку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Дети переходили дорогу в неустановленном месте в зоне видимости наземного пешеходного перехода. В результате столкновения оба пострадавших получили телесные повреждения и были госпитализированы в детское травматологическое отделение.
Водитель автомобиля имеет 9-летний стаж вождения. В текущем году он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Признаков опьянения в момент аварии у него не обнаружено.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Проводятся необходимые проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.